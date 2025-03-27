مقتل الناطق باسم حركة "حماس" في قصف استهدف خيمة نزوحه شمال غزة

ولم يصدر تعليق من جانب حركة "حماس" حتى اللحظة على مقتل القانوع.

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، بمصرع الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

محمد يوسف

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