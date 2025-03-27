شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل الناطق باسم حركة "حماس" في قصف استهدف خيمة نزوحه شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر فلسطينية فجر اليوم الخميس، بمصرع الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة".
ولم يصدر تعليق من جانب حركة "حماس" حتى اللحظة على مقتل القانوع.
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