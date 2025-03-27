شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. قائمة أسعار كعك وبسكويت العيد فى منافذ "التموين" والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لعيد الفطر المبارك، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، منتجات كعك العيد والبسكويت بتخفيضات تصل لـ30% في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار منتجات كعك عيد الفطر المبارك من (البسكويت، والكوكيز، والبسكو فور، والكعك بأنواعه، والغریبه الساده، واللوز، والبيتي فور العادى واللوكس والسابليه).

أولًا: أسعار منتجات الكعك والبسكويت

-بسكويت نشادر زنة 1 كجم بـ170 جنيهًا.

-كعك سادة زنة 1 كجم بـ170 جنيهًا.

-كعك ملبن زنة 1 كجم بـ160 جنيهًا.

-كعك مكسرات زنة 1 كجم بـ230 جنيهًا.

-غريبة سادة زنة 1 كجم بـ180 جنيهًا.

-غريبة لوز زنة 1 كجم بـ210 جنيهات.

-بيتي فور عادي زنة 1 كجم بـ190 جنيهًا.

-بيتي فور لوكس زنة 1 كجم بـ220 جنيهًا.

-بيتي فور سابليه زنة 1 كجم زنة 1 كجم بـ220 جنيهًا.

-كوكيز زنة 1 كجم بـ190 جنيهًا.

-بسكو فور زنة 1 كجم بـ190 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار علب مشكلة كعك العيد

-كرتون زنة 1 كجم بـ180 جنيهًا.

-كرتون زنة 2 كجم بـ360 جنيهًا.

-كرتون زنة 3 كجم بـ535 جنيهًا.

-كرتون زنة 4 كجم بـ725 جنيهًا.

-كرتون زنة 5 كجم بـ900 جنيه.

-شفاف زنة 1.5 كجم بـ260 جنيهًا.

ثالثًا: علب فاخر مكسرات

-كرتون زنة 1 كجم بـ210 جنيهات.

-كرتون زنة 2 كجم بـ415 جنيهًا.

-كرتون زنة 3 كجم بـ620 جنيهًا.

-كرتون زنة 4 كجم بـ840 جنيهًا.

-كرتون زنة 5 كجم بـ1050 جنيهًا.

-شفاف زنة 1.5 كجم بـ315 جنيهًا.



علب الكعك والبسكويت



منتجات كعك العيد والبسكويت



منتجات كعك العيد



كعك وبسكويت العيد



كعك العيد