شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية: الألبان المتخمرة مصدر مناسب لإمداد الجسم بالكائنات الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السيد شريف مدير معهد تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية، إن الألبان المتخمرة تعد من أقدم المنتجات اللبنية المعروفة لدى الإنسان، حيث تمثل مصدر مناسب لإمداد الجسم بالكائنات الدقيقة ذات الفوائد الصحية "البكتريا النافعة" التي تعمل بدورها في المحافظة على التركيب الميكروبي للأمعاء وتدعيم المفيد من هذه الكائنات لصحة الإنسان.

‎وأضاف شريف، أن تناول الألبان المتخمرة يؤدى إلى العديد من الفوائد الصحية والتي تعود بشكل أساسي لارتفاع محتوى الألياف المتخمرة من البروتين والكالسيوم، فضلًا عن احتوائها على نسبة عالية من البر وبيوتيك، ومن أهم هذه الفوائد تقوية جهاز المناعة، حيث يساعد البر وبيوتيك المتواجد في الألبان المتخمرة على تقليل الالتهابات ودعم صحة الجهاز المناعي، كما أن تناولها يؤدى إلى حماية الجسم من أمراض القلب لاحتوائها على فيتامينات.

‎وأشار إلى أنه يجب فهم تأثيرات التخمير على الطعم والخصائص الغذائية للمنتجات، بالإضافة إلى التعرف على القيمة الغذائية والصحية للألبان المتخمرة وخاصة خلال شهر رمضان ومن أهم الفوائد الصحية للألبان المتخمرة تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال التخفيف من الغازات وانتفاخ البطن والتقليل من أعراض متلازمة القولون العصبي وعلاج الإسهال وخاصة الإسهال المزمن أو الإسهال الناجم عن تناول المضادات الحيوية علاوة على تحسين هضم سكر اللاكتوز.

‎كما أن تناول الألبان المتخمرة على السحور يعزز من الشعور بالشبع خلال فترة الصيام، لأنها تعد مصدر غنى بالبروتينات التي تساهم في تنظيم الشهية وزيادة الشعور بالشبع بالإضافة الى دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لارتفاع محتواها من الكالسيوم.

‎أوضح أن تناول الألبان المتخمرة يساهم في خفض ضغط الدم، لاحتوائها على العديد من أنواع المعادن التي تساعد على تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي، مثل: الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم لذلك تعد الالبان المتخمرة إحدى الخيارات التي ينصح بتناولها خلال شهر رمضان لما تقدمه من فوائد صحية، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية، والحفاظ على رطوبته، ويمكن للفرد تناولها مباشرة في شهر رمضان أو من خلال إضافتها إلى مختلف الأطباق والسلطات.