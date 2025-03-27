شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا بالقاهرة: شهر رمضان فى مقدمة القيم الدينية والوطنية التى توحد شعبينا والان مع تفاصيل الخبر

قال سفير تركيا في مصر ، صالح موطلو شن، إن شهر رمضان المبارك يأتي في مقدمة القيم الدينية والوطنية التي توحد شعبي تركيا ومصر، وأن من واجب كل مسلم مساعدة بعضه البعض والقيام بأنشطة تضامنية خلال شهر رمضان.

وأضاف على هامش حفل إفطار سنوي نظمته السفارة التركية مساء اليوم لأسر مصرية في منطقة شبرا أن هذا النشاط واجب إسلامي، لكنه في الوقت نفسه يعد نشاطاً تضامنياً ويشعره بسعادة وشرف كبيرين كتركي، حيث إنه لا يفرق بين الشعب المصري وشعبه التركي، ولا يستطيع أن يرى فرق بينهما.

وقدم السفير شن الشكر للأسر المصرية المشاركة، وخاصة الأطفال، على مشاركتهم هذا الإفطار، وطلب من المشاركين الدعاء له ولأسرته.

بعد الإفطار، قدم السفير صالح موطلو شن العيدية للأطفال واهداهم هدايا بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.