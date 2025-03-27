شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 مارس 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغبالخميس، 27 مارس 2025 12:00 ص
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 27 مارس 2025 الموافق 27 رمضان، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية
- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 العظمى 37
- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 23 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 34
- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 31
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 35
- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 19 والعظمى 34
- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 33
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 32
- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 30
- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 27
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 36
- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 20 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 20 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 38
- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 37
- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 19 والعظمى 37
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