شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأفرض رسوما 25% على جميع السيارات غير المصنوعة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما 25% على جميع السيارات غير المصنوعة فى أمريكا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب أن الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج أمريكا ستدخل حيّز التنفيذ 2 إبريل القادم

أضاف ترامب أنه سيفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب والشاحنات الخفيفة، مشيرا إلى "سيأتى الآخرون من مناطق مختلفة من العالم إلى أميركا لبناء المصانع".

وأكد مسئول بإدارة ترامب " نتوقع أن تدر الرسوم إيرادات سنوية جديدة تتجاوز 100 مليار دولار"