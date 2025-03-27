شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض طلب ترامب بإلغاء منع ترحيل المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء منع ترحيل المهاجرين، حسبما ذكر موقع العربية.

وحظر قاضٍ فيدرالي أمريكى إدارة دونالد ترامب من تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، والذى فعله الرئيس قبل ساعات من هذا القرار من أجل الإسراع من إخراج أفراد العصابات الفنزويلية من الولايات المتحدة.

وقال قاضى المقاطعة الأمريكية جيمس بوسبيرج إنه بحاجة لإصدار هذا القرار على الفور لأن الحكومة كانت تنقل المهاجرين الذين زعمت أنهم مرحلون حديثا بموجب إعلان الرئيس ترامب بسجنهم فى السلفادور وهندوراس.

وكانت السلفادور قد وافقت الأسبوع الماضى على استقبال نحو 300 مهاجر صنفتهم إدارة ترامب على أنهم أفراد عصابات.

وقال القاضي فى جلسة مساء السبت فى الدعوى القضائية التي أقامها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومنظمة "Democracy Forward إنه لا يعتقد أن بإمكانه الانتظار لمزيد من الوقت، وأنه مطالب بالتحرك، مضيفا أن التأجيل الموجز فى نقلهم لن يسبب للحكومة أى ضرر، مضيفا أن يظلوا محتجزين لدى الحكومة، لكن أمر بعودة أي طائرات كانت تنقلهم.

جاء قرار القاضي بعد ساعات من زعم ترامب أن أفراد عصابة فنزويلية تسمى "قطار أراجوا" يغزون الولايات المتحدة، وفعّل قانون يعود لعام 1798 يسمى " الأعداء الأجانب" وهى سلطة حربية تمنح الرئيس حريات أوسع فى السياسة والعمل التنفيذي لتسريع عمليات الترحيل الجماعى.

ولم يستخدم هذا القانون إلا ثلاث مرات من قبل، وكانت جميعها خلال الحروب. وكان آخر تطبيق له خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم استخدامه لسجن الألمان والإيطاليين وأيضا الاعتقال الجماعى للمدنيين الأمريكيين من أصل ياباني.

وقبل ساعات من قرار القاضي، قال ترامب إن عصابة "قطار أراجوا" فى حرب فعلية مع الولايات المتحدة، وقال: إن السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية تنازلت على مدار السينين، وبشكل متزايد، عن السيطرة على أراضيها للمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومنها منظمة TdA، وهو الاسم المختصر لاسم العصابة باللغة الاسبانية Tern De Aragua. وأضاف ترامب أن النتيجة كانت دولة إجرامية هجنة تشن غزوا وتوغلا ضارا فى الولايات المتحدة، مما يشكل خطرا كبيرا عليها.