شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بغزة تدعو إلى وقف الحرب وإنهاء سيطرة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعت عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية بقطاع غزة إلى المشاركة فيما أسمته بـ"جمعة الغضب" في الجمعة المقبلة، وذلك للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع، وذلك في إطار الرغبة في الوصول إلى حل سياسي يعيد الأمن والسلام دون تهجير سكان القطاع.

واستنكرت العائلات في بيان صادر عنها حالة الصمت لدى بعض وسائل الإعلام والصحفيين الذين تجاهلوا صوت الشعب ولم ينقلوا فعاليات الغضب الشعبي المتواصل منذ أكثر من 24 ساعة، حيث أكدوا على أن الإعلام ينبغي أن يكون صوتا للحق لا أداة للتعتيم على الحقيقة.

ودعا البيان جميع العائلات الذين لديهم أبناء يعملون مع حماس أو يشاركون في قمع المواطنين بضرورة التوقف عن هذه الممارسات التي تضر بأبناء الشعب الفلسطيني