شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يحتشدون أمام مكتب نتنياهو لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة ووقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

احتشد متظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين السلطات بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، ووقف الحرب وإحلال السلام.

ولفتت قناة إكسترا نيوز، إلى أن مناطق أخرى شهدت تظاهرات مماثلة شارك فيها آلاف ورددوا هتافات ورفعوا فيها شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة.