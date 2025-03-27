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متظاهرون يحتشدون أمام مكتب نتنياهو لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة ووقف الحرب

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متظاهرون يحتشدون أمام مكتب نتنياهو لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة ووقف الحرب

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الأربعاء، 26 مارس 2025 10:21 م

احتشد متظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين السلطات بالتوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، ووقف الحرب وإحلال السلام.

ولفتت قناة إكسترا نيوز، إلى أن مناطق أخرى شهدت تظاهرات مماثلة شارك فيها آلاف ورددوا هتافات ورفعوا فيها شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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