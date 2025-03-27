شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": انهيار الدعم السريع فى كامل العاصمة السودانية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بانهيار ميليشيا الدعم السريع في كامل العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ليس هناك أي وجود للدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وفر من أغلب مناطق أم درمان.

وأوضح أن مسيرات خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم فرحًا بانتصارات الجيش، إضافة إلى وجود احتفالات بالخرطوم بعد إعلان البرهان عن سيطرة الجيش السوداني عليها.