شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب من وزارة التعليم للمديريات بشأن المعلمين المعينين بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا لمديريات التعليمية بشأن إرسال بيانات المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى، موضحة أنه في إطار إلغاء مسمى معلم فصل وفقا للقرار الوزاري رقم (136) لسنة 2024 برجاء إرسال بيانات المعلمين المساعدين المعينين ضمن مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الأولى بالقرار الوزاري رقم (190) لسنة 2023 والدفعة الثانية بالقرار الوزاري رقم (158) لسنة 2024، معلم فصل فقط، الموجودين على رأس العمل بالفعل بالمديرية.

وأكدت الوزارة، على ضرورة إرسال نسخة ورقية معتمدة من البيانات المطلوبة وأخرى إلكترونية بصيغة الـ EXCEL، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ اللازم نحو تعديل صحف الأحوال الخاصة بهم من قبل الوزارة و الأكاديمية المهنية للمعلمين طبقا لتخصص المؤهل الحاصلين عليه.