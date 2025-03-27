شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن انقلاب طائرة أثناء هبوطها دون تسجيل أي خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقلبت طائرة روسية كانت تقوم برحلة من سابيتا إلى نوفي أورينجوي في منطقة يامالو-نينيتس الروسية، على جنبها أثناء الهبوط.



وذكرت خدمة الإرسال والمراقبة الموحدة للمدينة - بحسب بيان نشرته وسائل إعلام روسية اليوم /الأربعاء/ - أن الطائرة وهي من من نوع Аn-12، كانت تقل ثمانية أفراد من الطاقم، دون وجود ركاب أو حمولة خطرة.



وأفادت هيئة الدفاع المدني والطوارئ في نوفي أورينغوي بعدم وجود أي إصابات نتيجة الحادث.



وجاء في بيان الخدمة المحلية: "اليوم عند الساعة 13:14 بالتوقيت المحلي (11:14 بتوقيت موسكو)، تعرضت طائرة Аn-12 القادمة من سابيتا إلى نوفي أورينغوي لخلل في هبوطها، حيث لم يتم سحب العجلة اليسرى بشكل صحيح؛ مما أدى إلى انقلاب الطائرة على جنبها الأيسر، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات".