شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يتظاهرون ضد حماس فى غزة.. ويطالبون الحركة بتسليم ملف الأسرى لمصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب عدد من المواطنين الفلسطينيين في وقفة احتجاجية بقطاع غزة بضرورة وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، مطالبين حماس بتسليم ملف الأسرى إلى مصر حال عدم قدرتها على إنجاز صفقة للتبادل.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين في رسالة لحركة حماس: "لو أنتم غير قادرين على إنجاز ملف تبادل الأسرى يا حماس سلموه لمصر".

تظاهر آلاف الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي في مخيمات النزوح بمدينة بيت لاهيا والشجاعية ومدينة غزة شمالي القطاع، وكذلك في خان يونس والنصيرات، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ودعوة حركة حماس للقبول بالمقترحات المقدمة من الوسيط المصري لإنجاز صفقة تبادل للاسرى ووقف العدوان على غزة، داعين إلى تجنيب القطاع ويلات الحروب التي دمرت البنية التحتية وكافة سبل الحياة خلال السنوات الماضية.

ورفع المتظاهرون لافتات يطالبون فيها بضرورة وقف نزيف الدماء المستمر في غزة وإبعاد حركة حماس عن حكم قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، والدفع نحو إبرام صفقة تبادل مع إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف كافة مناطق غزة.

وتسود قطاع غزة حالة من الغضب بين النازحين الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف المستمر بسبب رغبة الاحتلال في ابرام صفقة تبادل للاسرى خلال الفترة المقبلة بشروط اسرائيلية وهو ما ترفضه حماس التي تتمسك بشروطها في عملية التفاوض.