شكرا لقرائتكم خبر عن بيني جانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: "حتى اللحظة لم يتم تقديم أي اقتراح ملموس لإسرائيل"، كما ذكرت الهيئة أن نتنياهو يعقد الليلة مشاورات أمنية حول الخطوات الإسرائيلية القادمة بشأن غزة.