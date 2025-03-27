شكرا لقرائتكم خبر عن "بي بي سي": إسرائيل تمنعنا من دخول غزة بسبب مشاهد "لا يريدوننا أن نراها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيريمي بوين، محرر الشئون الدولية في شبكة "بي بي سي" البريطانية: " الحكومة الإسرائيلية منعت الصحفيين من دخول غزة بسبب مشاهد لا يريدوننا أن نراها".

وأضاف بوين أنه خلال الـ18 شهرا الماضية، لم يُسمح له سوى بنصف يوم مع الجيش الإسرائيلي داخل غزة، مؤكدا أن منع الوصول جزء من محاولة "لتعتيم ما يجري، وغرس فكرة الشك في المعلومات الواردة"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي حديثه بعد تسلمه جائزة زمالة خاصة لمؤتمر جمعية المحررين، قال بوين إنه بينما يقوم الصحفيون الفلسطينيون "بعمل رائع"، فإنه يرغب وزملاؤه الإعلاميون الدوليون الآخرون في المساهمة في التغطية الإعلامية الميدانية في غزة.

وتساءل: "لماذا لا يسمحون لنا بالدخول؟ لأن هناك أشياء لا يريدوننا أن نراها.. بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، أخذونا إلى البلدات الحدودية. كنتُ في كفار عزة عندما كان القتال لا يزال مستمرا داخلها.. كانوا قد بدأوا للتو في انتشال جثث القتلى الإسرائيليين. لماذا سمحوا لنا بالدخول إلى هناك؟ لأنهم أرادوا منا أن نراها".

وأضاف بوين: "لماذا لا يسمحون لنا بالدخول إلى غزة؟ لأنهم لا يريدوننا أن نراها، أعتقد أن الأمر بهذه البساطة .. لقد تعرضت إسرائيل لبعض الانتقادات بسبب ذلك في البداية، ولكن لا شيء الآن، وبالتأكيد ليس مع [الرئيس] ترامب، لذلك لا أرى أن هذا سيتغير فى أى وقت قريب".