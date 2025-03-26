وزيرة التضامن تشهد حفل "إفطار أهالينا" لسكان المناطق بديلة العشوائيات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي حفل " إفطار أهالينا"، والذى يأتى ضمن حملة "إفطار أهالينا" التى أطلقها صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والمشروع الثقافى لمناطق الإسكان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة بمدينة " أهالينا"، وذلك لسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات والفئات الأولى بالرعاية.

الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى جولتها بمدينة "أهالينا" بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مريم المصرية، حيث كان فى استقبالها الآباء، ثم اصطحبتهم وشيوخ مسجد العفو والستر لتناول الإفطار وسط حضور 2700 صائم بمدينة "أهالينا"، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، رامى عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للمراسم والمعارض، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدائرة.

الدكتورة مايا مرسى داخل الكنيسة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بمشاركة أهالى مدينة " أهالينا" حفل الإفطار، مشيرة إلى أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى نفذ عددًا من التدخلات لأهالى المناطق المطورة بديلة العشوائيات والفئات الأولى بالرعاية ضمن حملة "إفطار أهالينا"، موجهة الشكر لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والجمعيات الأهلية المشاركة فى الحملة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر لمؤسسات المجتمع الأهلى المشاركة فى الحملة، مشيرة إلى أن الوزارة قد أطلقت مبادرة "بيوت المحروسة"، والتى تستهدف توفير 100 مليون وجبة إطعام فى رمضان، حيث تشمل وجبات الإفطار والسحور فى موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التى توزع على المنازل.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن هذه المبادرة تعمل على إعلاء قيمة التكافل بين المصريين وتشجيع الجميع على لعب دور إيجابى فى المجتمع، كما يتم التنسيق خلالها بين مؤسسات المجتمع المدني.

جانب من الإفطار



جانب من حفل الإفطار



حفل إفطار أهالينا بالمناطق العشوائية



حفل إفطار أهالينا



وزيرة التضامن فى الإفطار