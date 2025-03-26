شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل طمأنة من الرئيس للشعب المصرى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، رسائل طمأنة من الرئيس للشعب المصرى مع نفحات الاحتفال بليلة القدر.. السيسى: المصريون يظهرون فى المواقف الصعبة.. وحدتنا وصلابتنا وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا الخالدة مفتاح لعبور كل التحديات.. وأعبر عن تقديرى لشيخ الأزهر وأتمنى له الشفاء.. مصر ستظل تبذل كل ما فى وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة والسعى الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار والمضى فى تنفيذ باقى مراحله.

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ـ رسائل طمأنة من الرئيس للشعب المصرى مع نفحات الاحتفال بليلة القدر.. السيسى: المصريون يظهرون فى المواقف الصعبة.. وحدتنا وصلابتنا وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا الخالدة مفتاح لعبور كل التحديات.. وأعبر عن تقديرى لشيخ الأزهر وأتمنى له الشفاء.. مصر ستظل تبذل كل ما فى وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة والسعى الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار والمضى فى تنفيذ باقى مراحله

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