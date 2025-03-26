شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مدرسة بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسى بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، يفيد بوفاة محمد أحمد ميزار مدير مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بالقاهرة الجديدة، أثناء اليوم الدراسى، حيث أصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين، كرم عبد اللاه رئيس فرعية المعلمين القاهرة الجديدة، بالتواجد مع أسرة المعلم لمساندتهم فى مصابهم الأليم، وسرعة صرف مستحاته المالية وتسلميها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.