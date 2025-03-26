شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أحمد خليفة يشارك عددا من مقاتلى حرس الحدود والمدرعات وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

شارك الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدداً من مقاتلى قوات حرس الحدود تناول وجبة الإفطار، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر ومتابعة العملية التدريبية لرجال القوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل سبل الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بما يسهم فى تنفيذ المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، كما أشاد بالآداء المتميز لرجال قوات حرس الحدود فى حماية الأمن القومى المصرى بإعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفى سياق متصل شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من مقاتلى رجال المدرعات تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب المدرعات ، حيث أشار إلى ضرورة الإهتمام بمنظومة التدريب القتالى للفرد المقاتل والإعتماد على برامج التدريب المتطورة لمواكبة أحدث نظم التأهيل العسكرى فى مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة.