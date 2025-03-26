شكرا لقرائتكم خبر عن العيد صيف ولا شتاء.. طقس عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة ونصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من السبت 29 مارس 2025 إلى الثلاثاء 01 إبريل 2025.

ومتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ودرجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (26) - (29) درجة وجنوب البلاد (30) - (35) درجة

درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء (14 (18) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار متفاوتة الشدة يوم السبت 29 مارس تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 01 ابريل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

النصائح والإرشادات

عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة فى فترات الليل. القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة والرمال المثارة.

الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة يوميًا.