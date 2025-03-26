شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن فقدان 4 جنود بمنطقة تدريب خارج العاصمة الليتوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أن أربعة من جنوده فقدوا في منطقة تدريب خارج العاصمة الليتوانية فيلينوس، وبالقرب من الحدود مع بيلاروس، وأنه جاري البحث عنهم.



وذكرت الشئون العامة للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا في فيسبادن بألمانيا - في بيان - إن الجنود كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا في ذلك الوقت، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.



وأضاف البيان أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات عند توفر معلومات جديدة.



وذكرت هيئة الإذاعة العامة الليتوانية أنه تم الإبلاغ عن فقدان أربعة جنود أمريكيين ومركبة في وقت سابق من اليوم أثناء تدريب في مركز تدريب سيلفستراس زوكاوسكاس في بابراده، وهي بلدة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع بيلاروسيا.



يذكر أن دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ولاتفيا وإستونيا أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وغالبا ما كانت علاقاتها باردة مع روسيا، الحليف الرئيسي لبيلاروسيا، منذ إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1990.