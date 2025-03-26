شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أثر سعر الفائدة سيظل متواجد فى العام المالى القادم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أثر سعر الفائدة سيظل متواجد فى العام المالي القادم، ونضع تصور كامل لسقف الدين الخارجي ونسبة الدين الخارجي عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.

وأشار إلي أن مصر حاليا وصلنا لمعدل بطالة 6.4% وهو من أقل نسب البطالة التي سجلت من أكثر من 20 عاما، مشيرا إلي أن معدل النمو حققنا 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أنه سيتم التشاور مع كافة المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، حول برنامج رد أعباء الصادرات، وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير فى مساره الصحيح.