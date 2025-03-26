شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تعافى تدريجى لقناة السويس بداية من العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا حول تطورات الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.

وقالت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% فى الربع الثانى من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالى، وهو ما يأتى نتيجة زيادة الإنتاج الصناعى فى ضوء تسهيلات الإفراج الجمركى عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالى السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التى تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.



وتابعت: "ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025.



وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى المصرى مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافى تدريجى لقناة السويس بداية من العام المالى الحالى وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.