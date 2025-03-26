شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثانى من 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وقالت وزيرة التخطيط فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالى، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.



وتابعت: "الصادرات السلعية ارتفعت بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025".