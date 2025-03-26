شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: معدل البطالة 6.4% وهو من أقل النسب المسجلة منذ أكثر من 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر حاليا وصلنا لمعدل بطالة 6.4% وهو من أقل نسب البطالة التي سجلت من أكثر من 20 عاما، مشيرا إلي أن معدل النمو حققنا 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأوضح فى مؤتمر صحفى إنه سيتم التشاور مع كافة المجالس التصديرية بعد عيد الفطر ، حول برنامج رد أعباء الصادرات.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يسير فى مساره الصحيح.