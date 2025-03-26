الحكومة توافق على طرح إعلان "سكن لكل المصريين 7" يضم 115 ألف وحدة سكنية

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وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمى بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).

وتأتى هذه الموافقة فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائى سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وذلك بالنظر لدورها فى المساهمة فى الحد من الحوادث، كما أنها تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والمحافظات الرئيسية، والتى من بينها محافظة الإسكندرية، التى تعتبر من أهم المدن والمراكز التجارية والصناعية والسياحية.

ويأتى مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير الحالى بهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط واستيعاب حركة النقل وزيادة عدد الرحلات، مما يسهم فى تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود العضوى بالاعتماد على الكهرباء النظيفة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة السرعة التشغيلية من 25 إلى 100كم/ ساعة، وعدد محطات من 16 إلى 20 محطة، ورفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويتم تنفيذ التعاقد على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى منه ومدتها 38 شهرًا تصنيع وتوريد عدد 21 قطارا، كل قطار مكون من 9 عربات بإجمالى 189 عربة قطار، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وكذلك جهاز المحاكاة لتدريب السائقين.

أما المرحلة الثانية من التعاقد فتشمل أعمال الصيانة شاملة قطع الغيار للقطارات لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار العمرة الجسيمة.

2. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)، وذلك لتحديث عدد 100 جرار ديزل كهربائى، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عامًا لعدد 141 جرارا، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم الفنى لمدة 10 أعوام لعدد 141 جرار ديزل كهربائيا.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار الجهود المبذولة لتحديث أسطول الجرارات الحالى بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعى لإطالة العمر التشغيلى والإنتاجى لها، وكذا تحسين الاستهلاك الخاص بالجرارات وتقليل نسب استهلاك الوقود، وتوفير قطع الغيار المطلوبة، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة واستخدام بعض المكونات المحلية، وذلك نظرا لتنفيذها داخل إحدى الشركات المصرية "الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية" المملوكة للهيئة القومية.

3. اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالى عدد 115 ألف وحدة سكنية منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضى الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.

4. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير فى إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم فى (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).

5. كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفورى بإقامة عمارات سكنية بديلة لعدد 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.

6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالى 144 عقارا.