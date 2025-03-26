شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الشئون النيابية تبرز تصريحات المستشار محمود فوزي لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بيانا استعرضت فيه أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال حواره مع ”الخليج 365”، والذي تناول مستقبل السياسة والانتخابات البرلمانية في مصر الفترة المقبلة.

وتشهد الدولة المصرية، خلال النصف الثاني من عام 2025، انطلاق الماراثون الانتخابي للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ " وتجرى الاستعدادات في الوقت الراهن تمهيدا لبدء الموسم الانتخابي، حيث تطرق "الخليج 365 " في حواره مع المستشار محمود فوزي، حول أبرز التساؤلات المثارة بشأن الاستحقاق الانتخابي، ونستعرض في انفوجراف أبرز ما جاء بتصريحات المستشار محمود فوزي:

- وزير الشئون النيابية: "أنا وزير الأحزاب.. وزيارتي للقوى السياسية رسالة بدعم الحكومة للتنوع الحزبي والانفتاح على الجميع.. ونحن مقبلون على عام سياسي بامتياز."

- موعد الانتخابات مقرر دستوريًا بحد أدنى 60 يومًا قبل نهاية مدة "النواب والشيوخ".. والإشراف القضائي مسألة دستورية محسومة

- الحوار الوطني منصة تجمع ولا تفرق وساهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب

- مستعدون لعقد جلسات حول التمثيل الانتخابي مرة آخرى حال وجود بوادر للتوافق بين الأحزاب، وزيادة عدد المقاعد قيد المشاورات والمداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة

- هندسة التحالفات الانتخابية بيد رجال السياسة ولا علاقة للدولة بها

- الحكومة تحترم إرادة الناخبين وستتعاون مع البرلمان المقبل بجميع توجهاته

- الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم

- الشكل السياسي العام الآن ينبئ باحتمال وجود تحالفات انتخابية







