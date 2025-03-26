شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يؤكد: أبناء سيناء نموذج وطنى مُشرِّف فى الدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من مشايخ سيناء.

وأكد المفتي خلال اللقاء أن أبناء سيناء يمثلون نموذجًا وطنيًّا مُشرفًا في الدفاع عن الوطن، مشيدًا بتضحياتهم في مواجهة قوى الشر والتطرف، ودورهم الفاعل في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك من خلال الإفتاء الوسطي الرشيد، والتواصل المستمر مع أبناء الوطن، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لتعزيز الفكر المعتدل وترسيخ قيم المواطنة.

من جهتهم، أعرب مشايخ سيناء عن تقديرهم لفضيلة المفتي، مثمِّنين دَور دار الإفتاء في التصدي للفكر المتطرف ونشر صحيح الدين.

وأكد الوفد أن سيناء كانت وستظل خط الدفاع الأول عن مصر، وأن أبناءها متمسكون بهُويتهم الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الدينية في محاربة الأفكار الهدامة وتعزيز ثقافة التسامح والسلام.