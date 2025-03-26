شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر الخيرية» تختتم شهر الخير بتبني 4 سيدات مُعيلات وذلك ضمن حملة « مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» لدعم المرأة "أنتِ أصل الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ختام فعاليات حملة « مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» الرمضانية "أنتِ أصل الحكاية"، أعلنت « مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر الخيرية» عن تبنيها لأربع حالات إنسانية لسيدات مصريات مُعيلات، وذلك تقديرًا لدورهن في المجتمع، وإيمانًا منها بأهمية دعم المرأة التي تواجه تحديات صعبة في حياتها.

وستتبنى مؤسسة " مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر الخيرية" دعم الحالات الأربع بعد أن ظهرن ببرنامج "مذيع الشارع"، للإعلامي أحمد رفعت، الذي تعاونت معه حملة "أنتِ أصل الحكاية"، حيث سلّط برنامجه الضوء على سيدات يواجهن تحديات كبيرة، وظروفًا معيشية صعبة، إلى جانب تعاون المصرف مع "مؤسسة بهية"، في إطار توسّع الحملة لتشمل دعم محاربات السرطان.

وأكّد « مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» أن مؤسسته الخيرية ستلتزم بتقديم دعم مالي شهري ومساعدات طبية للسيدات، ضمن حرصه على تكريم المرأة وتقدير دورها في المجتمع، خاصةً السيدات اللاتي يواجهن ظروفًا صعبة. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لنجاح حملة "أنتِ أصل الحكاية"، التي أطلقها خلال شهر رمضان، والتي هدفت إلى دعم السيدات الأكثر احتياجًا، عبر عدد من الأنشطة التفاعلية والمبادرات الخيرية.

وتشمل قائمة الحالات الإنسانية، السيدة "دولت شاكر"، التي تعمل في محطة وقود لإعالة زوجها المريض، لعدم وجود أي مصدر دخل للأسرة، كما تتلقى علاجًا لسرطان الثدي في مستشفى بهية؛ والسيدة "سعدية" (أم محمد)، التي تعمل في محل خضروات مقابل 100 جنيه يوميًا لإعالة زوجها القعيد، الذي يتم إنفاق معاشه الشهري على علاجه، دون وجود مصدر لدفع إيجار مسكنهم؛ إلى جانب "الحاجة هدى"، وهي أم لستة أبناء، وتعمل في جمع مخلفات القمامة رغم كبر سنها، حيث لا يوجد لديها زوج أو عائل؛ و"الحاجة وفاء" التي أصيب زوجها بإعاقة نتيجة حادث تسبب له في إعاقة ولا يستطيع العمل.

ومع اختتام حملته الرمضانية، أعرب « مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» عن شكره وتقديره لكل امرأة وأم مصرية في تضحياتها وعطائها، مؤكدًا على استمرار دعمه والتزامه بتمكين المرأة المصرية، وتخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتعزيز مصالحهم، مما يؤدي إلى نهضة إيجابية مستدامة.

يُذكر أنه مع تزامن يوم المرأة العالمي وعيد الأم هذا العام مع شهر رمضان المبارك، اختار « مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر ADIB-Egypt» أن يحتفل بهذه المناسبات معًا بإطلاق حملة "أنتِ أصل الحكاية"، والتي تضمنت إلى جانب التعاون مع برنامج "مذيع الشارع"، سلسلة "بودكاست" عن أربع أمهات ملهمات حول كيف تمكنّ من تحقيق التوازن بين الأسرة والطموح الشخصي. ومسابقة "أنتِ أصل الحكاية" بهدف تشجيع الجمهور على مشاركة لحظاتهم الشخصية مع أمهاتهم، مع تقديم جوائز إجمالية بقيمة 150,000 جنيه، وكذلك التعاون مع "مؤسسة بهية" لتوزيع عبوات رمضان التي تحتوي على مواد غذائية أساسية مقدمة خصيصًا لمحاربات السرطان.