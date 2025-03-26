شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة المارونية يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المطران شيحان فى بيان نشره المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة: "باسم إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، مطرانها، وكهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نرسل تهنئتنا القلبية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله ان يكلل مسيرتكم بكل النجاح، والخير، لنهضة وطننا مصر، وشعبها العظيم. حفظها الله وحفظكم.

وأرسل المطران جورج شيحان برقيات تهنئة بالعيد لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور اسامة الأزهري وزير الأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.