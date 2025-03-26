شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ينعى نقيب الصناعات الهندسية: رحلة عطاء من الإخلاص فى العمل النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي وزير العمل محمد جبران، بخالص مشاعر الحزن والأسى فقيد الحركة النقابية العمالية المصرية والعربية، المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، وواحد من أبرز قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والذي لقي ربه اليوم، بعد رحلة عطاء من الإخلاص في العمل والاجتهاد لصالح العمال.

ودعا وزير العمل، للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته ،ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ،وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.

وكان قد نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وجميع العاملين فى وفاة المهندس خالد منير الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الإسكندرية.

ودعت النقابة، للفقيد الرحمة والمغفرة وللاسرة خالص العزاء، وانا لله وانا آلية راجعون، مشيرة إلى أنه سيتم دفنة اليوم بعد صلاة العصر، بكفر صرناجة ميت غمر الدقهلية.