شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ وكيل الأزهر بتجديد ثقة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجديد تعيينه وكيلاً للأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذه الثقة الكريمة تأتي تتويجًا لمسيرته العلمية الثرية، وعطائه المخلص في خدمة الأزهر الشريف، ومنهجه الوسطي المستنير.

وأشاد وزير الأوقاف بالدور الكبير لوكيل الأزهر في دعم مسيرة التجديد الفكري، وتعزيز القيم الدينية السمحة، والمساهمة في نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يُعلي من شأن العلم والفهم الصحيح للدين، في ظل توجيهات شيخنا وإمامنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

واختتم وزير الأوقاف تهنئته بخالص الدعاء للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني بمزيد من التوفيق والسداد في خدمة الأزهر الشريف، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الأزهر ووزارة الأوقاف، لتحقيق الأهداف السامية في نشر صحيح الدين، وترسيخ الفكر المستنير، وخدمة قضايا الوطن والأمة.