شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بليلة القدر والان مع تفاصيل الخبر

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر.

وقالت الدكتورة منال عوض في نص البرقية : "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات؛ داعين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية، وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين ... وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".

كما تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول ليلة القدر.

وجاء في نص برقية وزيرة التنمية المحلية إلي رئيس الوزراء: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة القدر.. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

وأعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خالص تهانيها لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول ليلة القدر، متمنية لفضيلته دوام الصحة والتوفيق.

وقالت الدكتورة منال عوض في تهنئتها: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ليلة القدر.. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبو إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".