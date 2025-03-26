شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان ونسعى لإعداد جيل واع والان مع تفاصيل الخبر



توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأصدق التهانى إلى الشعب المصري العظيم، بمناســـــبة احتفالنـــا بـ"ليلة القــدر" المباركة، والتي جاءت بنفحاتها الإيمانية العطرة، داعيًا الله ﴿العلى القدير﴾ أن يعيدها على مصرنا العزيزة، وعلى الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بفيض من الخير واليمن والبركات.

وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الرئيس السيسى، عن بالغ تقديره، لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- متمنيًا له الشفاء- ولكافة علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لما يبذلونه من جهود مخلصة، لترسيخ مفاهيم الإسلام السمحة، وتصحيح الأفكار المغلوطة، وتعزيز صورة الإسلام، الذى ينبذ التشدد ويلفظ التطرف بكافة أشكاله، مكرسين بذلك مكانة الأزهر الشريف، منارة علم وإرشاد، تنير دروب الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض، ومرجعا راسخاً؛ يستند إليه لفهم صحيح الدين.

وقال الرئيس السيسى، إن الله ﴿عز وجل﴾ اختص هذه الليلة المباركة، بنزول القرآن الكريم، ليكون منهجا لبناء المجتمع وإعماره وتنميته، وإن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان، لذلك جعلت الدولة المصرية، الاستثمار في الإنسان نهجا أساسيا، تسعى من خلاله إلى إعداد جيل واع، مستنير، قادر على مواكبة تحديات العصر، ومؤهل للمساهمة فى مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة، تضع الإنسان فى مقدمة الأولويات.