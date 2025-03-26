شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 39 شهيدا و124 مصابا فى غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الإحصائي اليومى لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول 39 شهيدا (بينهم 1شهيد انتشال) و124 إصابة إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية.



أشارت الصحة الفلسطينية في غزة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مؤكدا ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 إلى (830 شهيدا، 1,787 إصابة).

أكدت الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 50,183 شهيدا و113,828 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.