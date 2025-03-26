شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: المقاومة تبذل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت حركة حماس في بيان لها أن العودة للحرب كان قراراً مُبيَّتاً عند نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز بن غفير، محملة نتنياهو المسئولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات.

اشارت حماس إلى أن المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر.

واتهمت نتنياهو بالكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياءً، مضيفة: كلما جرّب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت.