شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلًا رمضان في العمرانية يطرح كيلو اللحمة بـ250 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض "أهلًا رمضان" في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، اللحوم، بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية طوال شهر رمضان الكريم.

وجاءت أسعار اللحوم في منافذ الجزارين بالمعرض، على النحو الآتي: كليو اللحوم البلدية بـ250 جنيهًا، وكيلو اللحوم المفرومة بـ250 جنيهًا، وكيلو الكبدة بـ260 جنيهًا، وعرق فليتو بـ300 جنيه، وعرق رستو بـ300 جنيه، ولحمة ضاني بـ320 جنيهًا، والسجق بـ200 جنيه.

ويضم معرض أهلًا رمضان في حي العمرانية، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، حوالي 100 باكية سلعية بمشاركة 60 عارض.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء، إذ يعد واحدًا من ضمن 30 معرضًا تم افتتاحهم في محافظة الجيزة لتغطية كافة القطاعات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.



كيلو اللحمة بـ250



معرض أهلًا رمضان في العمرانية يطرح كيلو اللحمة بـ250



معرض أهلًا رمضان في العمرانية



