شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تدريب مقيمى سوق العمل بالمدارس الفنية المطبقة منهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات التعليمية، بسأن تأجيل تدريبات مقيمي سوق العمل، موضحة أنه فى إطار التنسيق المستمر بين الإدارة المركزية لـ أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني(TVETA) ومديريات التربية والتعليم ،بشأن التدريبات الخاصة بمعلمي التعليم الفنى، وبخصوص التحضير لأعمال التقييم النهائي لطلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام 2024-2025، يتم التأجيل للتدريبات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه تقرر إرجاء تدريب مقيمي سوق العمل المستهدفين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي داخل المديريات التعليمية والذي كان مقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 10 إبريل 2025، وأنه سيتم الإبلاغ بالمواعيد الجديدة بعد تحديدها .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم اتخاذ اللازم لتوجيه مدير عام التعليم الفنى بتكليف مسئول التدريب بالتعليم الفني لاتخاذ اللازم نحو مضمون هذا الخطاب لضمان اتخاذ الإجراءات المناسب.