شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة إعلام جامعة القاهرة يطلقون مبادرة لفهم جيل ألفا وتحدياتهم النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشروع تخرج مبتكر، طلبة كلية الإعلام بـ جامعة القاهرة يعملون علي مجلة تليفزيونية جديدة تستهدف جيل ألفا (Generation Alpha) - وهم المولودين بين عامي 2010 و2024 - للتعرف على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها، والتي تختلف بشكل كبير عن تلك التي واجهتها الأجيال السابقة.

تركز المجلة التليفزيونية على تسليط الضوء على مشاكل هذا الجيل النفسية و علاقتهم الاجتماعية و تأثير التطور التكنولوجي السريع على حياة هذا الجيل، وتسعى للإجابة على أسئلة مثل: هل التكنولوجيا هي السبب الرئيسي في هذه التحديات؟ وكيف يمكن للأطفال والأهل التعامل مع هذه المشاكل بطرق علمية وعملية؟

من خلال محتوى تفاعلي غني، تقدم المجلة حلولًا مدعومة بنصائح من أطباء نفسيين وأخصائيين تربويين، بالإضافة إلى إجراء حوارات بين الأهل والأبناء لفهم وجهات النظر المختلفة. كما تسلط الضوء على دور الأهل في هذه المرحلة العمرية الحرجة، وكيفية تعاملهم مع جيل ألفا بشكل يساعد على بناء علاقات صحية وداعمة.

تهدف المجلة إلى مساعدة هذا الجيل على فهم أنفسهم بشكل أفضل، وإيصال رسالة أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التحديات، وأن هناك من يفهمهم ويقدم لهم الدعم اللازم. كما تسعى إلى توفير حلول عملية لمشاكلهم بالاعتماد على آراء المتخصصين.