شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة عن الاتجاهات الحديثة في التعبئة والتغليف والان مع تفاصيل الخبر

نظم معمل تكنولوجيا الأغذية بسخا ندوة بعنوان " الاتجاهات الحديثة في التعبئة والتغليف النشطة والذكية ودورها في سلامة الغذاء تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء الدين فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

أوضح الدكتور السيد شريف مدير المعهد أن التعبئة والتغليف تعد من العناصر الأساسية في سلسلة التوريد الغذائية بدءا من الإنتاج الزراعي مرورا بمراحل الحصاد والجمع، التصنيع والمعالجة، التعبئة والتغليف، التخزين والنقل، التوزيع والتجزئة حتى الاستهلاك، حيث تؤثر بشكل كبير على الحفاظ على جودة المنتجات، تحسين جاذبيتها للمستهلك، وتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية.

أضاف أن هذه الصناعة شهدت اتجاهات حديثة تهدف إلى تعزيز الاستدامة، الذكاء، والوظائف المتعددة للتعبئة والتغليف وأصبحت الحاجة ملحة لتوفير حلول ذكية تحافظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية لأطول فترة ممكنة وهنا تبرز مواد التعبئة النشطة ومواد التعبئة الذكية كأحد أحدث الاتجاهات التي تساعد في تحسين صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، تقليل الفاقد، وضمان تجربة آمنة للمستهلكين.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الندوة ركزت على التعرف على الاتجاهات الحديثة في التعبئة والتغليف النشطة والذكية ومقارنتها بالتغليف التقليدي لأن مواد التعبئة النشطة هي نوع متطور من مواد التغليف التي تتفاعل مع الغذاء أو البيئة المحيطة به بهدف تحسين جودة المنتج، وإطالة مدة صلاحيته، وتعزيز سلامته. على عكس التغليف التقليدي الذي يكون خاملاً، لذلك فإن هذه المواد تلعب دورًا نشطًا في التحكم في العوامل المؤثرة على سلامة الغذاء مثل الأكسدة، والرطوبة، ونمو الكائنات الحية الدقيقة.

أما مواد التعبئة الذكية هي نوع متطور من مواد التغليف التي تراقب حالة الغذاء وتنقل معلومات عنه إلى المستهلكين أو الموردين، دون أن تؤثر بشكل مباشر على المنتج و تستخدم هذه المواد تقنيات استشعار متقدمة للكشف عن التغيرات في العوامل البيئية مثل درجة الحرارة، الرطوبة، مستوى الأكسجين، ونضارة المنتج، مما يساعد على تحسين سلامة الغذاء وتقليل الفاقد.

و أشار الى أن التعبئة التقليدية هي الطريقة الأساسية لحماية المنتجات الغذائية من العوامل الخارجية مثل التلوث، الرطوبة، الأكسجين، والضوء، دون أن يكون لها أي تأثير مباشر على جودة الغذاء أو إطالة العمر التخزينى له، و يعتمد هذا النوع من التغليف على مواد مثل البلاستيك، الزجاج، الورق، والمعادن، والتي تعمل كحاجز لمنع التلف الميكروبي أو الفيزيائي أما التعبئة النشطة هي أنظمة تعبئة تتفاعل مع البيئة الداخلية للعبوة من خلال إطلاق أو امتصاص بعض المركبات للحفاظ على جودة الأغذية لفترة أطول.

وأوضح أن التعبئة الذكية هي أنظمة تغليف تحتوي على أجهزة استشعار أو مؤشرات تساعد في مراقبة جودة الغذاء وإبلاغ المستهلك أو المورد بأي تغيرات تؤثر على سلامته.

وأشار إلى أن الخصائص الرئيسية لمواد التعبئة النشطة هي التحكم في الغازات وتنظيم الرطوبة والنشاط المضاد للميكروبات وقدرتها إطالة مدة الصلاحية في حين تتمثل الخصائص الرئيسية لمواد التعبئة الذكية في مراقبة جودة الأغذية والإبلاغ عن سلامة المنتج وتحسين سلسلة التوريد وتقليل الهدر الغذائي.

