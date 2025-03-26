شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا توماس يهنئ محافظ الجيزة بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

زار، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، بمقر ديوان عام المحافظة.

رافق الأنبا توماس عدلي خلال الزيارة القمص ميلاد موسى، راعي كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة، ووكيل المطرانية، والأب بطرس أنور، نائب راعي الكاتدرائية، وسكرتير الأنبا توماس.

وخلال الزيارة، قدم مطران إيبارشية الجيزة، والوفد المرافق له التهاني إلى المحافظ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما ثمن المطران، جميع المجهودات المبذولة على كافة المستويات، لخدمة شعب المحافظة.

كذلك، أشاد الأنبا توماس بجميع المشروعات الوطنية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تخدم أبناء الوطن دون استثناء، داعيًا الله القدير أن يحفظ مصر، ورئيسها، وقيادتها، وشعبها من كل سوء، على وطننا الحبيب بالخير والرخاء والاستقرار والسلام، شاكرًا المحافظ على حفاوة الاستقبال.

ومن جانبه، رحب المحافظ، بالأنبا توماس، والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات بين الإيبارشيّة، والمحافظة، وتؤكد ترابط أبناء الوطن الواحد في جميع المناسبات، كما هنأ راعي الإيبارشيّة، باقتراب حلول عيد القيامة المجيد، مشيدًا ومثمنًا الدور الفعال والرائد للإيبارشيّة، داخل المحافظة في المجالات المتنوعة، متمنيًا لها دوام الازدهار.