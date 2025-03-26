شكرا لقرائتكم خبر عن من السبت للثلاثاء..إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، تفاصيل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يتم مد الإجازة حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الأثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية.

وأكدت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

وقد تم تعديل الإجازة في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.