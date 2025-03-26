شكرا لقرائتكم خبر عن عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير العمل محمد جبران، تعديلا على إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، حيث قرر أن تصبح الإجازة بداية من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

وستمتد الإجازة حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الأثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية.

وزارة العمل توضح حقوق العاملين خلال إجازات الأعياد الرسمية

وأكدت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

وقد تم تعديل الإجازة في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

إجازة عيد الفطر للعاملين بالدولة تبدأ من 29 مارس وحتى 1 أبريل

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لـ هلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.