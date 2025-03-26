شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة.. العظمى بالقاهرة ترتفع لـ 33 درجة وتحذير من أجواء حارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، حيث يشهد اليوم استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لطقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 21

الإسكندرية

العظمى 31

الصغرى 18

مطروح

العظمى 27 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 19

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 19

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 21 درجة