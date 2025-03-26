شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الفطر بخطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدد من القطارات الإضافية، علاوة على القطارات الحالية، حيث بدأت التشغيل أمس، وتستمر حتى 11/4/2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، تيسيراً على جمهور الركاب، وخاصة على خط الصعيد والذى يشهد اقبال كبير خلال فترة اجازة عيد الفطر.

وبيانها كالآتي :

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50 طبقا للجدول.

- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 27 / 3 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الإسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقاً للجدول المرفق .





قطار القاهرة أسوان



مواعيد القطارات الاضافية



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