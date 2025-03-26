شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 70 ألف راكب على متن 569 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء على مدار 24 ساعة 569 رحلة سفر ووصول تنقل على متنهم أكثر من 70 ألف راكب، من بينهم 40,860 ألف راكب وصول على متن 281 رحلة من وجهات دولية وداخلية، فى حين يغادر على مدار اليوم 29,813 راكب على مدار 24 ساعة.

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم الأربعاء 281 رحلة على متنهم أكثر من 44,544 راكب قادمين من وجهات مختلفة دولية وداخلية منهم نيويورك وباريس ولندن وفرانكفورت وميونخ وبرلين وتورنتو وأثينا وموسكو ومدريد أستوكهولم وكوبنهاجن وفيينا وكندا ودبى والشارقة وأبوظبى والعين ورأس الخيمة وجدة والمدينةوالرياض والدمام وأسطنبول والكويت والمنامة وعمان وبيروت وسلطنة عمان والعديد من الوجهات الإفريقية والأسيوية .

فى حين يغادر مطار القاهرة اليوم 288 رحلة سفر إلى وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها 29,813 راكب إلى نيويورك واشنطن ولندن وباريس وكوبنهاجن وأمستردام وأثينا وفيينا وكندا والرياض وجده والمدينة وأبوظبى ودبى والشارقة وراس الخيمة وأديس أبابا ولاحوس ومسقط والكويت والدوحة وعمان.

هذا وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



