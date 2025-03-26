شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لشباب محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية عمل محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء عن تسليم عقود عمل جديدة للشباب، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في القطاع الخاص.

وأكد سيد الشرقاوي مدير المديرية على تسليم 6 عقود عمل لشباب من أبناء "المحافظة"، للعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك عن طريق مكتب تفتيش مصر الجديدة، وكذلك تسليم 5 عقود لذوي همم، للعمل في بنك وفا التجاري الدولي،عن طريق مكتب تفتيش شرق مدينة نصر، في إطار خطة الوزارة بـ دمج ذوي الهمم في سوق العمل، لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وتطبيق القوانين ذات الصلة.

وأوضح الشرقاوي أن توجيهات الوزير جبران محل تنفيذ، فيما يخص متابعة استلام تلك الفرص، والتأكد من تطبيق القانون، والحد الأدنى للأجور .