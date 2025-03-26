شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من تطهيرات المجارى المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض الموقف المائى وحالة الرى بنطاق محافظة أسوان، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.

تم استعراض استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان لفترة أقصى الإحتياجات بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المجاري المائية بالمحافظة عن طريق عقود المقاولات أو التشغيل الذاتي بإجمالي أطوال ترع ومصارف ومخرات سيول تصل إلى حوالي 2000 كيلو متر، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية حيث بلغت نسبة تنفيذ تطهيرات المساقى إلى 88% حتى تاريخه، وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية للصاولات ، وإعادة ترقيم رخامات قياس مناسيب المياه بالترع أو تركيب رخامات جديدة، وتطهير غرف تفتيش التغطيات، وتطهير نهر النيل أمام مآخذ محطات الرفع العائمة التي تغذى الترع بأسوان، وتنفيذ أعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وإزالة 1131حالة تعدى على المجارى المائية بمساحة 311 ألف متر مربع .

ووجه سويلم بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات ونهوها قبل بدء فترة أقصى الإحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة و وزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المساقى، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات ، ومواصلة إزالة التعديات على المجارى المائية في أسوان .

وفيما يخص تحسين حالة الرى بمنطقة وادى النقرة، فقد تم عرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية بهذا الشأن مثل تركيب وحدات طوارئ بمحطات النقرة كإجراء عاجل لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة، وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها ، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها ، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية ، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة ، ووجه سويلم بإستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة .

كما تم عرض مجهودات وأعمال الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبى والإدارة المركزية لمحطات جنوب الوادى ، حيث يجرى تصنيع وتأهيل بعض المهمات من خلال الورش المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض المحركات وتفعيل أجهزة الوقاية للوحدات بمعرفة المعمل الهندسي ، وإعادة تأهيل بعد الأجزاء العاطلة بعد توريد قطع الغيار لها ، حيث وجه سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتى تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين ، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة .