شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الحسومات المتأخرة مستمرة وتسبب قلق لمزارعى القمح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن أيام الحسومات المتأخرة ما زالت مستمرة وتسبب قلق كبير لمزارعي القمح.

وأضاف فهيم أنه مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير فلابد أن يأخد القمح حقه من الرى، ففى حالة جفاف الأرض وقت الحرارة العالية تحدث مشاكل للقمح فى الطور اللبني والعجيني.

وأوضح فهيم أنه يمكن أن ينتهز المزارعين فرصة هدوء الرياح المؤقت اليوم الأربعاء في معظم الجمهورية "الجيزة - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد "، ويتم رى القمح خلال فترات النهار والليل.

وحذر فهيم من الري نهاراً فى الوجه البحري " الدلتا ومدن القناة "، لأنه ما زالت هبات الرياح المتقطعة موجودة وسوف مساءًا ويمكن الري ليلاً فى " الاسكندرية - البحيرة - المنوفية - الغربية - الدقهلية - الشرقية - القليوبية - الاسماعيلية - بورسعيد - السويس دمياط - كفر الشيخ ".

وأكد فهيم أنه لا ينصح بالري نهارًا يوم الخميس فى كافة المناطق ويمكن الري بعد الساعة 9 مساءا و يوم الجمعة يوجد هبات رياح مستمرة نهاراً وليلاً ولا ينصح بالري فى كافة المناطق.

وأشار فهيم إلى أن نتيجة البرد بدأت تظهر فى "الصدأ " على صنف جميزة 11 حتى في الوجه القبلي ويحتاج إلى الرش الفوري دون تأخير بالمواد الفعالة ازوكسي ستروبين ودايفينوكونازول و بروبيكونازول .

