شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التأكد من انتظام العمل بكافة قطاعات وزارة التموين خلال أجازة عيد الفطر المبارك وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية أثناء أجازه عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق على عمل المجمعات الإستهلاكية بكامل طاقتها طوال أيام أجازة العيد، لافتا إلى ان غرفة العمليات المركزية ستتابع لحظياً عمل المجمعات وتوافر كافة السلع واللحوم والدواجن بها، إضافة إلى استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لصرف واستعاضة سلع المنظومة التموينية وسلع المنحة الإضافية عن شهر ابريل لمنافذ الصرف خلال أجازة العيد، مع استمرار عمل مصانع تعبئة السكر ومصانع تعبئة الزيوت خلال أجازة العيد.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق مديري مديريات التموين بكافة المحافظات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضاً، مع رفع تقارير يومية لغرفة العمليات المركزية بالوزارة.